Üreticiler son dönemde tavukları kesime yönlendirirken, yumurta üretimi son altı ayda yaklaşık 330 milyon adet düştü.

Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün nisan ayı kümes hayvancılığı raporuna göre, nisanda tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton olurken, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azaldı. Tavuk kesimi ise yüzde 20,7, tavuk eti üretimi yüzde 23,5 oranında arttı.

Ocak-nisan döneminde ise tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 düşerken, tavuk kesimi yüzde 11,5 ve tavuk eti üretimi yüzde 14,8 yükseldi. Nisan ayında yumurta üretimi mart ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

Kasım 2024’ten itibaren ise tavuk yumurtası üretimi sürekli azaldı. Kasımda yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, ocakta yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8, martta yüzde 8,8 oranında düşüş yaşandı. Ekim 2024’te 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son altı ayda 329 milyon 593 bin adet azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.