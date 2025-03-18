Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışlar, vatandaşın cebini zorlamaya devam ederken, temel gıda ürünlerinden biri olan yumurtaya gelen yeni zam tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde 180 TL’den satılan 30’lu yumurta kolisi, son yapılan fiyat artışıyla birlikte 210 TL’ye yükseldi. Böylece yumurta fiyatları kısa süre içinde %16,6 oranında zamlanmış oldu. Vatandaşlar, özellikle dar gelirli aileler için bu tür zamların bütçeyi zorladığını dile getirirken, bazı marketlerde fiyatların daha da yüksek olduğu belirtiliyor.

Üreticiler Artan Maliyetlere Dikkat Çekiyor

Yumurta üreticileri ve sektör temsilcileri ise fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Artan yem, enerji ve nakliye maliyetleri sebebiyle üretim giderlerinin yükseldiğini belirten üreticiler, bu durumun fiyatlara yansıdığını ifade ediyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ithal yem fiyatlarının artışı, maliyetleri doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Vatandaş Şikayetçi, Esnaf Zor Durumda

İnegöl’deki birçok vatandaş, son zamlarla birlikte temel gıdaya erişimin gittikçe zorlaştığını vurguluyor. Artan fiyatlar nedeniyle yumurtayı daha az almak zorunda kaldıklarını söyleyen tüketiciler, yetkililerden bu konuda önlem alınmasını talep ediyor. Öte yandan, market ve bakkal esnafı da fiyat artışlarından dolayı satışlarının düştüğünü, müşterilerin eskisi kadar alım yapamadığını dile getiriyor.

Son zamlarla birlikte yumurta, artık lüks tüketim ürünleri arasına mı girecek sorusu gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusu.