Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Birazdan Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim edeceğimiz tüm asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine, devletimize yaptıkları hizmetler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bugün tevcih edilecek madalyaların, devletin minnet duygusunun sadece bir sembolü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin kalbindeki yerleri zaten her türlü takdirin ve övgünün kat be kat üzerindedir. Vatanımız uğrunda hayatlarını feda eden her şehidimiz Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşaledir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah bizi onların saadetine ve şefaatine nail etsin. Kahraman gazilerimize de Rabbimden uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Şehitlerimizin muazzez hatırları bin yıldır olduğu gibi, yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır.

Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak, bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzusuyu hürmetine bin yıldır ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bugün aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümü yad ediyoruz. Çanakkale Destanı'nı kanlarıyla yazan kahramanlarımızın her birini rahmetle yad ediyorum. İtilaf kuvvetleri, ellerini kollarını sallayarak Çanakkale'den geçeceklerini zannediyordu. Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi ne yaptılarsa geçemediler.

Kendi tabirleriyle ifade edecek olursak, tarihin gördüğü en büyük Haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar. Yanlış hesap Çanakkale'den dönmüş, işgal ruhu hüsrana uğramıştır. Hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez.

"ÇANAKKALE'Yİ ANLAMAYAN TÜRK MİLLETİNİ ANLAYAMAZ"

Türk milletinin karakteri hürriyettir. Başka hiçbir milletin boyunduruğuna girmemektir. Çanakkale'yi anlamayan Türk milletini anlayamaz. Çanakkale'deki kardeşliği, cesareti, imanı anlamayan, bu milletin kodlarını çözemez. Çanakkale Zaferi'nin anlaşılması, bugünü ve geleceği daha iyi kavramamıza yardım edecek.

Çanakkale Zaferi'nin evlatları olarak, tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Emperyalistlerin oyunlarına karşı uyanık olacağız. Ortak yaşama irademize darbe vurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşallah beraber inşa edeceğiz. Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 110. seneidevriyesinin tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.