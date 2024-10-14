Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS), 1 yaşından küçük bebeklerde meydana geliyor. Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Rüya Çolak, bebekleri ABÖS’ten korumak için neler yapılabileceğini anlatarak, annelerin özellikle gebelik döneminde sigara ve alkolden uzak durması gerektiğine dikkat çekti.

Nedeni henüz tam olarak açıklanamayan Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS), 1 yaşından küçük bebeklerde, özellikle 2-5 ayları arasında görülüyor. ABÖS, dünyada 100 bin doğumun 91’inde görülürken bu oran Türkiye’de 100 bin doğumda 168 şeklinde. BHT Clinic İstanbul TEMA Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Rüya Çolak, Ani Bebek Ölümü Sendromu’nun önüne geçilmesi için ailelere düşen görevleri anlattı.

Erken doğum ABÖS’ü tetikliyor

ABÖS’e neden olan durumlara değinen Çolak, “Hamilelik döneminde uyuşturucu madde, sigara ve alkol kullanılması ya da tütün maruziyetinin bebekler doğduktan sonda ABÖS’le ilişkili olduğu ortaya konmuş. Bebek eğer erken doğduysa ya da düşük doğum ağırlıklıysa o zaman yine ABÖS riski artıyor. Çevresel faktörlere baktığımızda, özellikle uyku sırasında yattığı yerin zeminin durumu, yattığı yerde herhangi bir başka yumuşak materyalin var olması, bebeğin aşırı ısıya maruz kalması, evde tütün kullanımının olması riski artıran durumlar” dedi.

Emzirmek riski azaltıyor

Emzirmenin birçok hastalıktan olduğu gibi Ani Bebek Ölüm Sendromu’ndan da koruyucu özelliği olduğunu belirten Doç. Dr. Rüya Çolak, “Anne sütü almanın bebekte ABÖS’ün görülme oranını yüzde 50 azalttığını söylemek mümkün” ifadesini kulandı.

Bebeğinizi bu şartlarda uyutun

Bebekleri Ani Bebek Ölümü Sendromu’ndan korumak için yapılması gerekenleri anlatan Doç. Dr. Rüya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Bebekle aynı odada fakat farklı yatakta yatmak gerekir. Anne ile bebeğin ilk 6 ay, hatta 1 yıl boyunca aynı odada yatması önerilmektedir. Ancak aynı yatakta yatmamaları gerekir. Çünkü annenin bazen bebeğin üzerine doğru yatması, bebeğin düşmesi gibi bazı durumlar görülebiliyor. Bebeğin yattığı yatağın sert olması önemli. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan Pediatri Akademisi ve bilim insanları, bebeğin sırt üstü yatırılmasını öneriyor. Bebek kendi pozisyonunu alana kadar sırt üstü yatırılmalı, yatak üzerinde oyuncak ve herhangi bir yumuşak materyal olmamalı. Çok sıcağa maruz bırakmamak oda ısısını 22-26 derece arasında tutmak önemli. Bebeğin üstüne herhangi bir şey örtülmemeli, örtü kullanılacaksa omuzun üzerine doğru çıkmaması sağlanmalı. Kundaklama, çocuğun pozisyon almasını zorlaştıran bir durum olduğu için önermiyoruz. Yarım kundak, yani bacaklarını sarmadan yapılabilir.”

Emzik önleyici olabilir

Emzik kullanımının çok önerilmese de ABÖS’ü engellemede etkili olabileceğini belirten Doç. Dr. Rüya Çolak, “Emzik kullanımını ilk 3-4 hafta için çok önermesek de, 1 aydan itibaren kullanılabilir. ABÖS’ü azaltıcı özelliğe sahiptir. Özellikle uyutmadan önce bebeğe emzik verilmesi, uyuduktan sonra emzik düşünce geri verilmemesini öneririz” dedi.