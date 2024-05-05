Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını belirtti.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Muhabir: İBRAHİM USLU