Yunanistan merkezli çimento şirketi Titan Cement, geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’deki en büyük yatırımı olan Adoçim’i 3,2 milyar liraya devrettikten kısa süre sonra yeniden Türkiye pazarına yöneldi ve bu kez Traçim Çimento’nun satın alınması için adım attı.

Şirket, Traçim Çimento’nun tamamını 190 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Titan Cement, satış işleminin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirtti. Kırklareli’nde üretim yapan Traçim’in yaklaşık 2,5 milyon tonluk yıllık çimento kapasitesi bulunuyor. Satın almayla birlikte şirketin yıllık gelirlerine 140 milyon doların üzerinde katkı sağlanması, kârlılık göstergelerinin ve hisse başına düşen kârın da yükselmesi öngörülüyor.

Titan Cement, bu yılın mayıs ayında Adoçim’deki hisselerini Muğla Çimento ve Yurt Çimento’ya devrederek 17 yıl sonra Türkiye operasyonlarını küçültmüştü.

Yüzyılı aşkın süredir çimento sektöründe faaliyet gösteren Titan Cement; Yunanistan ve Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Mısır’da üretim yapıyor. Şirketin toplam istihdamı ise 6 bin 500 kişi civarında.