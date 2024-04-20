İstanbul Boğazı’ndan geçen dev konteyner gemisine adeta yarışırcasına eşlik eden yunuslar havadan çekilen görüntüler ile eşsiz manzaralar oluşturdu. Gemide bazı çalışanlar yunusların sevimli eşliğini fark edip geminin burun kısmından o anları izledi.

Marmara Denizi’nde popülasyonları artması ile bilinen yunus balıkları en çok İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında gemi geçişlerine eşlik ederken kameralara takılıyor. Marmara Denizi’nden Karadeniz’e doğru yola çıkan dev konteyner gemisine eşlik eden yunus sürüsü Sarayburnu açıklarında havadan görüntülendi. Geminin burun kısmından zıplayarak onunla yarışıyormuş gibi giden yunuslar izleyenlerin içini ısıttı. Yaklaşık 15 dakika boyunca eşlik ettikleri gemi yakınından ayrılarak gözden kayboldular. Gemide bazı çalışanlar ise yunusların sevimli eşliğini fark edip geminin burun kısmından o anları izledi.