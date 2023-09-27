Türkiye genelinde 33 aktarma merkezi ve 1200’den birimi bulunan Yurtiçi Kargo, otomasyonlu robotik aktarma merkezi yatırımlarına devam ediyor.

Önümüzdeki bir yıllık süreçte operasyonel projelere 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım hedefini açıklayan Yurtiçi Kargo, Ankara ve Eskişehir’de iki büyük otomasyonlu aktarma merkezinin inşaatına başladı.

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini inşa eden şirket, şimdi de aynı projeyi Ankara ve Eskişehir’de hayata geçiriyor. İstanbul Haramidere’de 2 yıl öce inşa edilen otomasyonlu aktarma merkezi saatlik 30 bin kargo işleme kapasitesine sahipken, Ankara ve Eskişehir’de inşa edilecek iki otomasyonlu aktarma merkezi ise toplamda saatlik 40 binden fazla kargo işleyebilecek.

Bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması planlanan otomasyonlu aktarma merkezleri hakkında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Teknoloji kullanımı alanında hayata geçirdiğimiz bu büyük yatırımlar ve inovasyon çalışmaları, kargo sektörünün geleceğini şekillendirmedeki kararlılığımızın bir yansımasıdır. Teknolojiyi aktif ve yoğun bir şekilde kullanan, daha hızlı, daha güvenilir ve daha sürdürülebilir bir kargo işleyişi sunma vizyonumuzu ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

Önyol, yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

“Türkiye’nin önde gelen kargo şirketi olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonu içinde hareket ediyoruz ve bu bağlamda sektörümüzde büyük yatırımlara imza atıyoruz. İki yıl önce Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini inşa ettik ve şimdi de Ankara ve Eskişehir’de iki büyük otomasyonlu aktarma merkezi daha inşa etme yolunda ilerliyoruz. Bu yatırımlar, kargo işlemlerini daha hızlı, güvenilir ve verimli hale getirmemize olanak tanıyacak.

2021 yılında inşa ettiğimiz Haramidere Otomasyonlu Aktarma Merkezimiz saatlik 30 bin gibi büyük bir kargo işleme kapasiteyle iki senedir sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Bu komplekste kargolar neredeyse hiçbir insan eli değmeden gideceği adrese göre otomatik olarak hatlarına ayrılıyor ve bir TIR’dan diğerine yükleniyor.

Haramidere Aktarma Merkezi’nin işletimi sırasında geçtiğimiz iki yılda edindiğimiz tecrübe ile şimdi aynı teknolojiyi Ankara ve Eskişehir’e getiriyoruz. Ankara’da inşaatına başladığımız otomasyonlu aktarma merkezinde yaklaşık 30 bin, Eskişehir’de inşa ettiğimiz merkezde ise yaklaşık 10 bin kargo otomasyon sistemleri aracılığı ile işlenecek.

“İnsansız kargo dağıtım araçları çalışmalarımız devam ediyor"

Yurtiçi Kargo olarak teknolojinin gücünü kullanarak kargo taşımacılığını daha ileri taşıma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bu bağlamda bünyemizde yer alan Ar-Ge departmanımızda drone taşımacılığı ve insansız kargo dağıtım araçları konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Yasal süreçler tamamlandığında drone teslimatlarına başlayabilecek şekilde sistemlerimizi hazırlamış, yatırımlarımızı da yapmış durumdayız.

Önümüzdeki bir yıl içinde yalnızca operasyonel projelere toplamda 1 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu büyük yatırım planı, altyapımızı daha da güçlendirerek müşterilerimize en üst seviyede hizmet sunmamızı sağlayacak ve mutlu müşterilerimizin sayısını daha da artıracaktır.

Yurtiçi Kargo olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya, hem de sektörümüzü bir adım daha ileriye götürmeye devam edeceğiz."