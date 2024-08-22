Rehabilitasyonda devrim niteliğindeki yürüme robotu WalkBot’un kullanımına Medipol Sağlık Grubu ile Türkiye’de ilk kez başlandı. WalkBot, inme, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, Parkinson, MS gibi nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle yürüyemeyen hastalara etkin bir tedavi imkanı sunuyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi, dünyanın en gelişmiş yürüme robotu WalkBot’u hizmete alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Güney Kore’den gelen mühendislerin kurulumunu gerçekleştirdiği WalkBot, bölgedeki en kapsamlı robotik rehabilitasyon sistemi olarak dikkat çekiyor. Yeni nesil teknolojinin en çarpıcı örneği, 3,5 ay önce menenjit geçirerek kol ve bacaklarında kas gücü kalmayan, yatağa bağımlı haldeki Plastik Cerrahı uzmanı Dr. Zeki Erksun’un tedavi sürecinde yaşandı. WalkBot sayesinde 1,5 aylık yoğun bir rehabilitasyon sürecine giren Dr. Erksun, yeniden güçlü bir şekilde yürüyebilir hale geldi.

“3 ayda kendi işini görebilecek”

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özkoçak, yapılan tedavi sürecini uygulamalı olarak anlattı. Dr. Zeki Erksun’un aynı zamanda kol robotu ile tam kas gücüne erişip ince becerilerini dahi yapabilecek duruma geldiğini söyleyen Dr. Özkoçak, “Hastamız yatak içi aşamada minimal, hatta sıfır denebilecek düzeyde hareket kabiliyetine sahipken şu an WalkBot ile bağımsız olarak yürüyebilecek durumda. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından ciddi bir yol aldık. Dayanıklılığının artmasıyla Zeki Bey’in önümüzdeki 2-3 aylık periyotta kendi işini yapabilecek aşamada olacağını düşünüyoruz. bekliyoruz.

“Bir daha yürüyemeyeceğimi düşündüm”

Tedavisinin başarıyla sürdüğünü ifade eden Plastik Cerrahı Uzmanı Dr. Zeki Erksun, “3 ay önce bir sabah işe gitmek için hazırlandığım esnada his kaybı yaşadım. Bir divana uzandım. O an bir daha hareket edemeyeceğimi, yürüyemeyeceğimi düşündüm. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. 3 hafta entübe halde kaldım. Buraya transfer edildiğim zaman sadece parmak uçlarım hafif hareket eder haldeydi. Tedavime hızla başladık. Kısa sürede kendi kendime ayağa kalkacak, kendi ihtiyaçlarımı görecek duruma geldim. Bu sayede aklımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmuş oldum. Kimse umudunu kaybetmesin. Sağlığımıza dikkat edelim. Sağlığımızı kaybetmek çok kolay ancak onu geri kazanmak uzun sürüyor” şeklinde konuştu.

WalkBot şu özellikleriyle öne çıkıyor:

- Ayak Bileği Hareketi: WalkBot, ayak bileğini çalıştırabilen tek robot olarak bu alanda devrim niteliği taşıyor.

- İnteraktif Mod: Kişiye özel interaktif modlarla hastaların ihtiyaçlarına odaklanarak daha etkili tedavi sağlıyor.

- Kalça ve Diz Hedeflemesi: Kalça ve diz eklemlerine özel olarak odaklanarak rehabilitasyonun etkinliğini artırıyor.

- Performans Algılama: Yapay zeka desteği ile performans ölçümü yaparak, hastaların durumlarına en uygun tedavi planını sunuyor.