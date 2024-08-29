Büyük Taarruz’da kazanılan kutlu zaferin 102’nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, “Türk Milleti bağımsızlığından asla taviz vermemiş, bu uğurda büyük bedeller ödemiş ama asla bir başka milletin boyunduruğuna girmemiştir. Büyük Zaferin 102’nci yılı kutlu olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Büyük Taarruz’da Dumlupınar’da kazanılan kutlu zaferin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

“BÜYÜK BEDELLER ÖDEYİP TUTSAK OLMADILAR”

Zafer Bayramı’nın millet olarak yazılan en önemli destanlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, birlik ve beraberliğin gücünün ülkelerin ve milletlerin geleceğinde çok büyük bir rol oynadığını hatırlattı.

Türk milletinin, bağımsızlığına asla pranga vurdurmayacağını 102 yıl önce tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Alemdar, “Türk Milleti bağımsızlığından asla taviz vermemiş, bu uğurda büyük bedeller ödemiş ama asla bir başka milletin boyunduruğuna girmemiştir. Biz bu coğrafyada asırlardır birlikte yaşamış, bizi biz yapan değerlerimizi koparmak isteyenlere karşı birlikte çarpışmış, birlikte şehit olmuş milletin torunlarıyız. Ecdadımız işte tam olarak bunu bir asır önce dünyaya göstermiştir. Bu birliğimizi bozmak isteyenler amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar” dedi.

“DÜNYAYA NAMZET OLAN BİR CESARETLE…”

Başkan Alemdar mesajını şöyle tamamladı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman ordumuzun dünyaya namzet olan cesareti ile tarihe not olarak düştüğü büyük destanımızın 102’nci yılı kutlu olsun. Bu destanı yazan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle bir kez daha aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.