Kocaeli’de sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacıyla kooperatiflere ve birliklere yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı desteği verildi.

Süt üretiminde ve hayvancılıkta maliyetleri düşürmek, verimli ve kaliteli et ve süt elde edilmesi amacıyla üreticilere yem bitkisi tohumu desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk süt tankı projesi ile çiğ sütün hijyenik şartlarda süt işleme tesislerine ulaşmasını sağlamak, ekonomik kayıpları azaltmak, üretilen çiğ sütün soğutulmuş çiğ süt değerinden piyasaya arz edilerek, toplum sağlığına hizmet etmek amacıyla kooperatif ve birliklere süt soğutma tankı desteği veriyor.

Kocaeli’de 2022 yılında bin 50 süt işletmesinde yaklaşık 32 bin 120 ton çiğ süt üretimi gerçekleştiren üreticiler, kırsal kalkınmanın önemli unsurları arasında yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, üretene destek projeleri kapsamında, kentte çiğ süt üretimi faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve birliklere süt soğutma tankı desteği gerçekleştiriyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek proje ile süt üreticilerinin süt soğutma tankı ihtiyacı karşılanarak, 57 işletmedeki günlük 39 bin 500 litre çiğ süt, soğuk zincire katılacak.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, Kocaeli’de çiğ süt toplama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve birlik işletmelerine, 300, 500, 1000, 1500, 3000 ve 5000 litre kapasiteli süt soğutma tankları teslim edildi. Süt soğutma tankı desteği ile hem kooperatif ve birlik üyesi üreticinin sütü soğuk zincire dahil olarak değer kazanacak, hem de tüketiciye daha sağlıklı ürün sunulması sağlanacak.

"Süt soğutma ünitelerimizi teslim aldık"

Destek memnun olan Çavuşlu köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İdris Kara, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizden, üreticilerimizin hizmetine sunmak için istediğimiz süt soğutma ünitelerimizi teslim aldık. Büyükşehir’e yaptığımız talep doğrultusunda bize verdiği destekten dolayı Başkan Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu soğutma üniteleri sayesinde hem üreticilerimiz sütünü daha kaliteli satma imkanına kavuşacak hem bizler de sütü daha az maliyetle kooperatifimize ulaştırmaya imkan bulmuş olacağız hem de daha sağlıklı ve daha kaliteli sütü tüketime sunacağız. Büyükşehir Belediyemiz, mazot, gübre, tohum gibi çok sayıda tarımsal desteklerle her zaman çiftimizin, üreticimizin yanında oldu. Üreticilerimize bol ve bereketli günler diliyorum" dedi.