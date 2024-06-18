Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramında da tedbirleri sıkı tutuyor.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramında tedbirleri elden bırakmayarak nöbetçi olarak faaliyet gösteren; pastane, fırın gibi üretim yerlerini denetleyerek hijyen konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Aynı zamanda fiyat, son kullanma tarihi gibi denetimleri de kontrol eden ekipler huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmek için tedbirleri sıkı tuttuklarının altını çizdi.