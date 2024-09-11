Başiskele’de zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde önlemler aldı.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günden itibaren ilçe genelindeki okul önlerinde ve çevre yollarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler okul önlerinde öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli şekilde kullanmalarını ve yolun karşısına güvenle geçmelerini sağlıyor. Zabıta ekipleri ayrıca okulların çevresinde devam eden inşaat alanlarını da denetleyerek, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını da ilgili kişilere bildirdi.