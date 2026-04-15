Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Bursa programı 16 Nisan Perşembe günü İnegöl’den başlayacak. Özdağ, ilk olarak Royal Otel’de iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Ardından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edecek olan Özdağ, ilçe merkezinde çarşı yürüyüşü yaparak fuar alanında incelemelerde bulunacak. Günün devamında Elite World GO Otel’de basın toplantısı düzenleyecek olan Özdağ, akşam saatlerinde ise Sani Konukoğlu Toplantı Salonu’nda konferans ve soru-cevap programına katılacak.

Özdağ, 17 Nisan Cuma günü Bursa’daki programına sabah saatlerinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretiyle başlayacak. Günün devamında Rumelisiad ve ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edecek olan Özdağ, iş dünyasıyla temaslarını sürdürecek.

18 Nisan Cumartesi günü programına dernek ziyaretleriyle devam edecek olan Özdağ, Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın açılışına katılacak. Daha sonra Bursa 23. Kitap Fuarı kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Ordu ve Siyaset” söyleşisinde yer alacak. Günün sonunda Görükle’de gençlerle buluşarak esnaf ziyareti yapacak.

19 Nisan Pazar günü ise Özdağ, trafik kazasında hayatını kaybeden Zeynep Nas Sarıkaya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. Programına Orhangazi’deki cemevi ve dernek ziyaretleriyle devam edecek olan Özdağ, günü Bursaspor maçını izleyerek tamamlayacak.