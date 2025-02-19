Zatürre, akciğerlerde hava keseciklerinin iltihaplanması sonucu oluşan bir enfeksiyondur.
Bakteri, virüs veya mantarlar nedeniyle gelişebilir.
Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için ciddi olabilir.
BELİRTİLERİ
Yüksek ateş, titreme
Öksürük (bazen balgamlı)
Nefes darlığı, hızlı solunum
Göğüs ağrısı
Halsizlik ve yorgunluk
NASIL BULAŞIR
Hasta bireylerin öksürük veya hapşırığıyla havaya yayılan damlacıklar yoluyla
Kirli ellerin ağız, burun veya gözle temas etmesiyle
Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, vücutta bulunan bakterilerin akciğerlere ulaşmasıyla
NASIL KORUNULUR
Aşı yaptırmak (Pnömokok ve grip aşısı özellikle risk grubundakiler için önerilir)
El hijyenine dikkat etmek
Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak
Bağışıklık sistemini güçlü tutmak (sağlıklı beslenme, düzenli uyku, sigaradan uzak durma)