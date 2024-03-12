Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan narkotik operasyonunda 2 zehir taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince yapılan analiz çalışması sonrasında operasyon düzenlendi. Edremit ilçe girişinde durdurulan araca yönelik yapılan operasyonda; 236 gram taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.