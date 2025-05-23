İstanbul Beykoz’da kullandığı araçla karıştığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Kınık’ın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Beykoz’da 9 Temmuz 2024’te eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin yolcu olarak bulunduğu motosiklete çarpmıştı. Çeki’nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Fatma Zehra Kınık’ın tali yoldan ana yola girdiği sırada Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı ve arkasında Batın Barlasçeki’nin bulunduğu motosiklete çarptığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle motosikletin savrularak kaldırıma çıktığı, yayalar Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünçelik’e çarptığı kaydedildi. Motosiklet sürücüsü Öztürk ve yayalar yaralanırken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki’nin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı. Olayla ilgili kolluk görevlilerinin düzenlediği trafik tespit tutanağına göre Fatma Zehra Kınık’ın Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-A maddesine göre kural ihlali yaptığı, suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk’ün Karayolları Trafik Kanunu’nun ’aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak’ olan 52/1-B maddesini ihlal ettiği ve kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Mütalaada suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk’ün kaskının takılı olmadığı ve A1 sürücü ehliyetinin olduğu, Batın Barlasçeki’nin ise kaskının olmadığı, B sınıfı sürücü belgesinin olduğu, olay sırasında sürücülerin alkolsüz olduğu aktarıldı.

15 yıla kadar hapsi talep edildi

Savcı mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya kadar savunmalarını sunmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.