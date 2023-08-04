13 Ağustos Pazar günü yapılacak olan CHP İlçe Başkanlığına CHP Eski yöneticilerinden Zemci Şahin'de adaylığını açıkladı.

Parti lokalinde üyelerimn katılımıyla bir basın açıklaması yapan Zemci Şahin şu ifadeleri kullandı;

"Değerli yol arkadaşlarım, değerli misafirler, değerli basın emekçileri ve değerli İnegöl halkı; bilindiği üzere 14-28 Mayıs tarihlerinde milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Maalesef sonuç bizlerin istediği gibi olmadı. Bu durum hepimizi yürekten üzdü. Bu seçim sürecinde canla başla mücadele eden partimizin çok değerli gençlerine, kadınlarına, emekçi yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar sokaklarda, iş yerlerinde, köylerde, şehrimizin her noktasında olağanüstü bir gayret gösterdiler. Karşılığında hiçbir makam, mevki beklemeden bu gayreti gösteren örgütümüzün bütün emektarlarına sizlerin aracılığıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizler bu bayrağı daha yukarıya taşıma isteği ve amacı ile buradayız. Elimizi taşın altına koymaktan geri durmuyorsak bu parti emekçilerinin mücadelesinin bizlere verdiği umuttandır. NAZIM HİKMET'in dediği gibi;

Umut bin bir ayaklı

Umut güneşte saklı

Umut edenler haklı

Umut insanın hakkı...

İşte bu hak ve umut mücadelemiz 85 milyon halkımız içindir. Bizlerin bundan sonra hayata daha soldan bakmaya, çözümleri sol düşüncede çözmeye odaklanmaktan başka çıkar yolumuz yoktur. Halkımızın da yüzünü güneşe döner gibi sola dönmekten başka kurtuluşu yoktur. Çünkü hak, adalet, eşitlik ve emeğe saygı gibi değerler sol düşüncenin temelinde vardır. Ülkemizin geldiği olumsuz gelişmeler konusunda her zaman olduğu gibi söylemlerimizin tamamında biz bir kez daha haklı çıktık.

Ülkemizin düştüğü bu ekonomik ve olumsuz şartlardan dolayı üzüntü içindeyiz. İktidar söylemlerinde haklı çıkmış olsalardı, bundan bizlerde ülkemiz adına memnun kalırdık. Ancak ülke gerçekleri bunu göstermiyor. Adil olmayan şartlarda yapılan seçimlerin üstünden 3 ay bile geçmemişken AKP'ye oy vermiş seçmenin birçoğu yine pişmanlık duyduklarını her ortamda dile getiriyorlar. Ancak ne yazık ki son pişmanlık fayda etmiyor. Bu kadar beceriksiz bir yönetim sergileyen ve her şeyi eline yüzüne bulaştıran bir iktidarı yenmemiş olmamızda hepimizin az da olsa elbet sorumluğu vardır. En büyük sorumluluk ise kararda ve yetkide söz sahibi olanlarındır. Bizler emek ve mücadelenin adayı olarak yola çıktık. 13 Ağustos'ta yapılacak İnegöl ilçe kongresinde yeni yönetim kadromuzla önümüzdeki ilk seçimde, yerel yönetimleri kazanmak için var gücümüzle çalışacağız! AKP iktidarının yapmış olduğu doğa katliamlarına, insan hak ve özgürlüklerinin ihlaline, adeta zulme dönüşen yoksullua, inim inim inleten zamlara karşı halkımızla birlikte meydanlarda hak arayışı mücadelelerine en etkin şekilde destek olacağız. Mücadele eyleminin bir parçası olmaktan asla geri durmayacağız! 13 ağustos Pazar günü yapılacak olan cumhuriyet halk partisi İlçe kongresinde 33 kişilik emek ve demokrasiden yana kadromuz ile İnegöl ilçe yönetimine ve şahsım olarak İnegöl CHP ilçe başkanlığına aday olduğumu İnegöl ve Bursa kamuoyunun bilgisine arz ederim. Bugün burada bulunan tüm partili dostlara, misafir dostlara ve basın mensubu arkadaşlara teşekkür eder saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun.

CHP İNEGÖL İLÇE BAŞKAN ADAYI ZEMCİ ŞAHİN"