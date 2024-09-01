Şahin, mesajında 1 Eylül'ün Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Barış Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, bu özel günün sadece kutlamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Barışı tesis etme sorumluluğunu hepimizin üstlenmesi gerekmektedir," diyen Şahin, özellikle Türkiye'de kardeşliği ve barışı sağlayacak adımların atılmasının en önemli görev olduğunu belirtti. Şahin, aile içinden komşulara, siyasi partiler arasındaki ilişkilere ve kurumlar arasındaki anlaşmazlıklara kadar barışı sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zemci Şahin, Türkiye'yi gerçek bir barış ülkesi haline getirmek adına "barış"ın her zaman öncelik olması gerektiğini ifade ederek, bu vazifenin tarihi bir sorumluluk olarak alınması gerektiğini söyledi.

Barış ve kardeşlik kavramlarının tüm dünyada sıkça dillendirildiğine değinen Şahin, bu kavramların hayata geçirilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. "Barış isteyenler ve bu uğurda çaba gösterenlerin halkımız tarafından takdir edilmesi ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır," diye ekledi.

Son olarak, barışın inşasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatan CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, "Gelin bu sorumluluğu paylaşalım ve birlikte barış dolu bir dünya için el birliğiyle çalışalım! 1 Eylül Dünya Barış Günü, ülkemize ve dünyamıza barış getirmesi dileğiyle kutlu olsun," diyerek mesajını sonlandırdı.