2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İnegöl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Zemci Şahin, basın açıklaması gerçekleştirdi. Zemci Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı başlıyor.20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen,ülkenin geldiği zorlu ekonomik koşullarda bugün ders başı yapıyorlar.Öğrenci okutmanın maliyetlerinin tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz.Hayat pahalılığı velileri canından bezdirmiş durumda.Partimizin politikaları çerçevesinde,yerelde belediyelerimiz öğrencilerimize sosyal destekler sunmaktadır.Bursa Büyük Şehir Belediyemizde bu anlamda bir sosyal destek programı uyguladı.Halkımızın öğretmen ve öğrencilerimizin taleplerini,sorunlarını biliyoruz ve çözmek içinde halkımızdan genel iktidar İçin yetki istiyoruz.Öğretmenlerimizinde zorlu koşullarda eğitim verdiklerini biliyoruz.Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği;çağdaş,bilimsel bir eğitim ışığında çocuklarımızın zihinlerinin şekillendirilmesi temel ilkemizdir.Bu anlamda bir eğitimin ülkemize hakim olması,öğrencilerimizin,velilerimizin,öğretmenlerimiz maddi ve manevi olarak daha uygun koşullarda olması dileğiyle;yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dilerim.Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun”