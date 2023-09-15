Vasıf Öngören imzalı "Zengin Mutfağı" tiyatro oyunu, yepyeni kadrosuyla 26 Eylül’de Ankara Oran Sahne’de, 28 Eylül’de ise Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Sinema ve tiyatronun dev oyuncusu Şener Şen’i seneler sonra sahnelere döndüren oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Epik tiyatronun Türkiye’deki en önemli eserlerinden biri kabul edilen “Zengin Mutfağı”, usta oyuncu Şener Şen ve genç oyuncuları buluşturan kadrosuyla bir kez daha sahnede. 15-16 Haziran olaylarını eğlenceli bir biçimde tiyatro sahnesine taşıyan oyunun biletleri Türkiye’nin lider etkinlik platformu Biletinial’da satışa sunuldu.