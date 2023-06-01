Trendyol, tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Tosun ile iş birliğini sürdürüyor. Zeynep Tosun’un ‘parti’ temasıyla oluşturduğu Zeynep Tosun X Trendyol koleksiyonu moda severlerin beğenisine sunuldu. 52 parçadan oluşan koleksiyonda tüm aksesuarlar iş birliğine özel olarak tasarlandı.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Tosun iş birliğiyle ilkbahar - yaz sezonuna özel bir koleksiyon hazırladı. ‘Parti’ mottosunu temel alarak tasarlanan Zeynep Tosun X Trendyol koleksiyonu, farklı renk seçenekleri ile birlikte 52 parçadan oluşuyor.

"Herkese hitap edebildiğimiz bir iş birliği"

Trendyol’a özel tasarladığı koleksiyonu moda tutkunlarının beğenisine sunan modacı Zeynep Tosun, “Trendyol iş birliği ile inanılmaz keyif aldığım dinamik koleksiyonlar hazırlıyoruz. Bu sezon parti koleksiyonuyla çıkıyoruz. Benim için Trendyol ile iş birliği yapmak çok değerli bir deneyim. Türkiye’nin dört bir yanına ulaşabildiğimiz ve ekonomik koleksiyonlar ile herkese hitap edebildiğimiz bir iş birliği” dedi.

"2023 yaz trendlerini ele alıyor"

Koleksiyon ile herkesin her ihtiyacına cevap verebilmeyi hedeflediklerini anlatan Zeynep Tosun, “Yazın sıcaklığını hissederek ve 2023 yaz trendlerini ele alarak bir koleksiyon oluşturmayı hedefledik. Çok renkli, bol aksesuarlı ve her kutlama için seçeneğimizi geniş tuttuk. Plajdan geceye bir seçki hazırladık. Hepsi gerçekten yazı kutlamaya dair. Afterparty kıyafetlerinden happyhour saatlerine kadar her türlü opsiyonu rahatça bulabileceğiniz bir koleksiyon” diye konuştu.

“Stras ve swarovski taşlar, dev altın güneş aksesuarlar, ince zincir vücut aksesuarları”

Zeynep Tosun X Trendyol koleksiyonunda bulunan tüm aksesuarların özel olduğunu söyleyen Tosun, koleksiyonu şöyle anlattı: “Daha çok vücudu saran örme kumaş ve kreplerden oluşan koleksiyonumuza stras ve swarovski taşlar, özel tasarımımız dev altın güneş aksesuarlar, elbiselere bağlı ince zincir vücut aksesuarları gibi öğeler eşlik ediyor. Koleksiyonumuz, fuşya, limon yeşili, kobalt mavi ve zümrüt yeşili gibi canlı çarpıcı renklerden oluşuyor. Altın ve gümüş neredeyse her üründe ön planda. Straslı bikiniler, straplez uzun elbiseler de göze çarpıyor. Tamamı şık kıyafetlerden oluşan koleksiyonumuzda 6 farklı tasarım bikini ve mayo da yer alıyor.”