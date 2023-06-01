Kozmetik kategorisinde sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünleriyle müşterileri için alışveriş noktası olan CarrefourSA, yaza bakımlı ve sağlıklı girmek isteyenleri ’’Doğruca Festivale’’ davet ediyor.

30’uncu yılını kutlayan CarrefourSA, müşterilerini birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Sevilen markaların binlerce güzellik ve kişisel bakım ürününü mağazalarında müşterilerine sunan marka, bu yıl ilk kez gerçekleştireceği festivalde güzellik, sağlık ve bakımın önemli noktalarını meraklılarıyla paylaşıyor. 3 Haziran’da CarrefourSA İstinye Hiper mağazasında açık havada gerçekleşecek olan festivalde farklı etkinlikler ve workshoplar da yer alacak. Gazeteci ve Yazar Ece Vahapoğlu’yla birlikte alanında uzman konuşmacılar katılımcıların güzellik, sağlık ve bakımla ilgili merak ettiklerini cevaplarken; makyaj yapmanın püf noktaları ve kozmetik dünyasındaki son trendler de paylaşılacak. Festivalde atölyelerin yanı sıra DJ performansları tadım noktalarıyla katılımcılar festival coşkusunu gün boyunca yaşarken, festival son dönemin sevilen isimlerinden Jabbar’ın konseriyle son bulacak.

Marka güzellik, sağlık ve bakımın yanı sıra doyasıya eğlenmek isteyen herkesi farklı bir festival deneyimi için ’’Doğruca Festivale’’ sloganıyla CarrefourSA İstinye Hiper mağazasına bekliyor.

Etkinlik akışı şöyle açıklandı:

15.30 - Festival Açılışı

15.30 - 17.00 DJ Performans Set 1

16.00 - 16.45 Makyaj Çantası Workshop

17.00 - 17.45 Ece Vahapoğlu ile Sağlıklı ve Mutlu Yaşam’ın Sırları

17.45 Dans Performansı

18.00 - 18.45 Mozaik El Aynası Workshop

19.15 - 20.00 Toka Yapımı Workshop

20.30 - 21.15 Canlı Performans, Jabbar

22.00 - Etkinlik Sonu