İstanbul’un tarihi Zeyrek semtinde yer alan ve Fatih Belediyesi tarafından kurulan Zeyrek Akademi, 2024-2025 eğitim dönemi için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Geleneksel ahşap ev dokusuyla restore edilen bu merkez, kısa sürede lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgi odağı haline gelmişti. Zeyrek Akademi, geçmişin ilim merkezi geleneğini yaşatmayı ve kültürel mirası genç nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Zeyrek Akademi yeni dönemde de geniş bir akademik kadro ile eğitim verecek. İstanbul’un tarihi atmosferinde sunulacak dersler, çeşitli alanlardan uzman akademisyenler tarafından verilecek. Program, "Türk Kültüründe Yönetim ve Liderlik", "İstanbul’un İç Tarihi", "Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Güncel Meseleler" ve "Osmanlı Düşünce Dünyasından Portreler" gibi dersleri kapsayacak. Ayrıca, sanat ve edebiyat tutkunları için "Edebiyat ve Görsel Sanatlar" dersi de sunulacak.

Dersleri verecek isimler arasında, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Koç gibi önemli akademisyenler yer alıyor. Eğitim kadrosunda, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer ve Dr. Savaş Ş. Barkçin gibi uzmanlar da bulunacak.

Zeyrek Akademi, teorik eğitimi kültürel gezilerle destekleyerek uygulamalı öğrenme fırsatları sunacak. İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetme şansı sunan bu geziler, özellikle Fatih semtindeki önemli yapılar ve kültürel alanları kapsayacak.

“Zeyrek Akademi geçmişin ilim ve kültür mirasını gençlerimize aktarmada önemli bir rol oynuyor”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Zeyrek Akademi’nin 2024-2025 eğitim dönemi için hazırlıklarını tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Zeyrek Akademi, İstanbul’un tarih kokan bu özel semtinde, geçmişin ilim ve kültür mirasını gençlerimize aktarmada önemli bir rol oynuyor. Bu eğitim merkezi, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda kültürel zenginliği de öğrencilerimize sunarak, şehrimizin tarihi dokusuyla birleşen bir öğrenme deneyimi vaat ediyoruz. Bu yılki ders programının zengin içeriği ve akademik kadrosu, Zeyrek Akademi’nin kalitesini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayrıca, Ali Kuşçu Zeyrek Akademi Konuşmaları gibi özel etkinliklerle, kültürel ve bilimsel mirasımızı daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Turan, Fatih Belediyesi olarak, Zeyrek Akademi’nin bu tür etkinliklerle İstanbul’un kültürel ve bilimsel hayatına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

2024-2025 dönemi boyunca, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde "Aklın Sınırında: Felsefî Tartışmalar" adlı bir etkinlik serisi düzenlenecek. İhsan Fazlıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu tartışmalar, kadîm, modern ve çağdaş felsefi süreklilikleri ele alacak. Etkinlikler, her 15 günde bir düzenlenecek ve konunun uzmanlarıyla felsefi müzakereler yapılacak.

Ali Kuşçu’nun 550’nci vefat yılı anısına düzenlenen Ali Kuşçu Zeyrek Akademi Konuşmaları ise, Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 5 Ekim’de başlayacak ve Aralık ayına kadar sürecek. Konuşmalar, Ali Kuşçu’nun hayatını, düşünce dünyasını ve bilimsel katkılarını derinlemesine inceleyecek.