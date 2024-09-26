Edirne’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Edirne İstasyon Mahallesi güney çevre yolu üzerinde sanayi yakınında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Enes K. idaresindeki 22 ACC 244 plakalı motosiklet ile Teoman C. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Enes K. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Enes K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: iha