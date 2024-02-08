27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın 2. gününde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit’in değerlerini tanıtarak vatandaşlar ile paylaştı. Edremit Belediyesi ilçeyi tanıtmak üzere yer aldığı 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda “EMITT” 2. günü tamamladı. Salon 7-7531 numaralı stantta konuklarını ağırlayarak ilçenin zenginliklerini tanıtan Edremit Belediyesi 2. günde de Kazdağları, termali, denizi ve tarihiyle Edremit’in tüm değerlerini dünyaya tanıtıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da ilçenin en önemli geçim kaynağı olan zeytin fidanlarını standı ziyaret eden vatandaşlara armağan etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Turizmde dünyaya açılan kapı olan EMITT’te geniş kitlelere hitap edebilmek turizmi 12 aya yayabilmek için çalışıyoruz. Kazdağları, denizi, tarihi ve doğasıyla cennet olan Edremit’i herkesin tanıması öğrenmesini sağlayarak zeytin, zeytinyağı başta olmak üzere yöresel ürünlerimiz, doğal ve tarihi güzelliklerimizle tatilcilerin tercihi olmak istiyoruz. Kuzey Ege’nin incisi Edremit’i görmeye herkesi davet ediyoruz.” dedi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerini alan Edremit Belediyesi standı Salon 7 Stant 7531’de ziyaretçilerini bekliyor.