Zeytinburnu’nda farklı coğrafyalardan farklı kültürleri bir araya getiren 19. Yöresel Günler Şöleni 22 Eylül’de başlıyor. 9 gün sürecek şölen çerçevesinde, halk oyunları gösterileri, konserler ve her gün farklı bir yörenin kendine has lezzetlerinin sunulacağı stantlar 15 Temmuz Meydanı’nda misafirlerini ağırlayacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen etkinlikleri arasında yer alan ‘Yöresel Günler Şöleni’nin bu yıl 19’uncusu yapılacak. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda 9 gün sürecek şölen çerçevesinde her gün farklı bir yörenin kendine has lezzetleri sunulacak.

23 Eylül Cumartesi günü Doğu Anadolu Bölgesi ile başlayacak şölende Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari- Şırnak, Malatya, Muş, Sason yöresi halk oyunları gösterileri ve Cengiz Özkan ve Mehmet Demirbağ konseri sahne alacak.

Farklı iklimlerin aynı çatı altında buluştuğu 19. Yöresel Günler Şöleni’nin takvimi ise şöyle: 23 Eylül Cumartesi Doğu Anadolu Bölgesi, 24 Eylül Pazar İç Anadolu Bölgesi, 25 Eylül Pazartesi Marmara Bölgesi, 26 Eylül Salı Akdeniz Bölgesi, 27 Eylül Çarşamba Ege Bölgesi, 28 Eylül Perşembe Türk Dünyası, 29 Eylül Cuma Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 30 Eylül Cumartesi Rumeli Balkan Bölgesi, 1 Ekim Pazar Karadeniz Bölgesi.

44 yörenin halk oyunları, ezgileri ve lezzetlerinin Zeytinburnuluların beğenisine sunulacağı Yöresel Günler Şöleni her gün saat 20.00’da başlayacak.