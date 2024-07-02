Zeytinburnu’nda bulunan Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim döneminde öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerine verdiği pratik eğitimle onları daha iyi iş alanlarına yönlendiren lise hakkında konuşan Okul Müdürü İrfan Doğan, "Sektörün önde gelen firmalarıyla proje ve protokol ortaklıklarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hem staj sürecinde hem de staj sonrası yükseköğretim sürecinde destekliyoruz. Öğrencilerimizi LGS puan sonuçlarına göre aramızda görmek istiyoruz" dedi.

‘Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ 2022 yılında eğitim vermeye başlamıştı. Kurulduğu andan itibaren klasik bir meslek lisesi anlayışının ötesinde, üniversiteye girmek üzere mühendisler ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin işin mutfağını görmesini sağlıyor.

Lisede 2 alanda eğitim veriliyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları esas alınarak öğrencilerin kabul edildiği Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Proje Tabanlı Eğitim Sistemi’ yaklaşımı ile eğitim alan öğrencilere ayrıca ‘Akademik Paket’ modeliyle kariyer planlamalarına yön veriliyor. Öğrencilerin ezbere dayalı değil, proje yaparak bilişim teknolojileri ve makine tasarım teknolojisi alanlarında eğitim gördükleri lisede, ortak çalışma alanlarında, birbirlerini hatta kendi kendilerini gözlemleyerek ve keşfederek öğrenmeleri eğitim sürecini destekliyor.

Tarihin dokusunda eğitim

Geleneksel derslik, koridor döngüsünün aksine sirkülasyon alanlarında serbest zaman, ortak çalışma ve bireysel çalışma olanaklarına sahip olan öğrenciler, ders dışında da okulda kaliteli zaman geçiriyor. Klasik okul bina düzeninden farklı, tarihi bir dokuya sahip mimari yapısı öğrencilerin tasarım gücü üzerinde de fayda sağlarken daha özgün çalışmaların ortaya çıkmasında ilham kaynağı oluyor. Öğrencilerine verdiği pratik eğitimle onları daha iyi iş alanlarına yönlendiren okul yeni eğitim döneminde öğrencilerini bekliyor.

“Öğrenicilerimiz mesleki eğitimlerinin yanında genel kültür eğitimlerini de almaktadırlar”

İkinci eğitim ve öğretim yılını tamamladığını söyleyen Okul Müdürü İrfan Doğa, “2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılımızda üçüncü dönem öğrencilerimizi LGS puan türüne göre okulumuza göre kabul edeceğiz. Okulumuzda bilişim teknolojileri alanı ve makine teknolojileri tasarımı alanı olmak üzere iki bölümümüz bulunmaktadır. İki bölümüzde de hazırlık artı 4 yıl toplam 5 yıl eğitim-öğretim hizmetimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında haftalık 24 saat İngilizce eğitimi gördükten sonra hazırlık sonunda B1, B2 hatta C1 düzeyinde İngilizce eğitim seviyesine ulaşmaktadır. Öğrenicilerimiz mesleki eğitimlerinin yanında genel kültür eğitimlerini de almaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Makine ve tasarım teknolojileri alanında 3 boyutlu modelleme, model ve prototip tasarım atölyelerinde eğitimlerine devam etmekteler”

Öğrencilere pratik eğitimin verildiğini söyleyen okul müdürü Doğan, “Bilişim teknolojileri alanındaki öğrencilerimiz, yazılım geliştirme alanında eğitim almaktadırlar. Yazılım geliştirmede öğrencilerimiz tamamen programlama üzerine eğitimlerine devam ediyor. Makine ve tasarım teknolojileri alanında öğrencilerimiz, endüstriyel ürünler tasarım dalında eğitim-öğretim hayatına devam etmekteler. Makine ve tasarım teknolojileri alanında 3 boyutlu modelleme, model ve prototip tasarım atölyelerinde eğitimlerine devam etmekteler. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında kendi alanlarında M.T.O.K. (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) fakültelerine geçiş yapabiliyorlar. Yükseköğretimlerine devam ediyorlar, bilişim teknolojileri alanındaki öğrencilerimiz, bilgisayar, yazılım, adli bilişim uzmanlığı gibi dallarda fakültelerine devam etmekteler. Makine tasarım alanı öğrencilerimiz ise yükseköğrenim hayatlarına mimarlık, makine mühendisliği gibi alanlarda devam etmekteler” diye konuştu.

“Sektörün önde gelen firmalarıyla proje ve protokol ortaklıklarımız bulunmaktadır”

Okulun sektör temsilcileri ile iş birliğinde olduğunu söyleyen okul müdürü Doğan, “Sektörün önde gelen firmalarıyla proje ve protokol ortaklıklarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hem staj sürecinde hem de staj sonrası yükseköğretim sürecinde desteklemekteyiz. Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimizin LGS puan sonuçlarına göre aramızda görmek istiyoruz” cümlelerini kullandı.

“Meslek derslerimizin bize avantajı olarak bir adım önde başlayarak bu mesleği anlayabiliyoruz”

Lisede eğitim gören öğrenci Turayid Faydalı, “2022 yılında hazırlık öğrencisi olarak bu okula başladım. İngilizce hazırlık eğitim aldık. Hazırlık dönemi boyunca B2 seviyesinin sonlarına kadar İngilizcemi geliştirdim. Okulumuzda aynı zamanda Almanca eğitimde veriliyor. B1 seviyesinde Almanca konuşabiliyorum. Yazılım teknolojileri öğrencisiyim. Meslek derslerimizin bize avantajı olarak bir adım önde başlayarak bu mesleği anlayabiliyoruz. Buradan mezun olduğum zaman iyi bir yazılım şirketinde stajımı tamamlayarak yazılım alanında okuyarak güzel bir şirkette işe başlamak istiyorum” dedi.

“Gelecekte 3 boyutlu makine tasarımına da geçmeyi düşünüyorum”

Okulda eğitim gören öğrenci Yusuf Ataseven, “Okulumuz sınav sonuçlarımızı diğer arkadaşlarımızla paylaşmamızı da sağlıyor. Bu şekilde sınavlarımızı ve çizimlerimizi diğer insanlara da sunabiliyoruz. Medyada da yaptığımız çalışmalara yer veriliyor. Okulu gerçekten bu konuda seviyorum; bize yardım bizlere destekte bulunuyor. Yapı olarak, bina olarak, yönetim olarak hocalarımız yanımızda oluyor. Gelecekte 3 boyutlu makine tasarımına da geçmeyi düşünüyorum. Çünkü teknoloji ilerliyor” şeklinde konuştu.