Zeytinburnu Belediyesi İbadethane Temizlik Ekibi ilçedeki cami, mescit, cemevi ve kilisenin iç mekân ve halı yıkama temizliğini düzenli aralıklara yaparken tuvaletlerde ise daimî temizlik ekibiyle hizmet veriyor.

Zeytinburnu’nda camiler, mescitler, cemevleri ve kiliseler İbadethane Temizlik Ekibi’ne emanet. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 6 kişilik İbadethane Temizlik Ekibi, ilçedeki 60 cami, 20 mescit, 1 kilise ve 1 cemevinin genel temizliklerini düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor. İlçedeki ibadethanelerin her ay iç mekân temizliğinde tüm halılar elektrik süpürgesi ile süpürülürken, parke, mozaik, mermer zeminler, mihrap, kürsü, minber, pencere önleri ve ayakkabılıklar, armatür, flüoresan, aplik, avize, radyatör, tırabzan, cam ve cam çerçeveleri ile benzeri eşyalar detaylı bir şekilde temizleniyor. Yılda en az iki sefer ise mobil halı yıkama makinesi ile halılar yıkanıyor.

Tuvaletlerde daimi temizlik personeli

Bunun yanı sıra ibadethane tuvaletlerinde daimî olarak 43 erkek, 12 kadın temizlik personeli bulunduruluyor. Her türlü temizlik malzemesi; tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, sıvı sabun ve genel temizlik malzemeleri de Zeytinburnu Belediyesi tarafından tedarik edilerek vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuluyor.