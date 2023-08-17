Beşiktaş Kulübü, son olarak Milot Rashica'nın transferinin açıklandığı videoyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'ne yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, videonun amacının ima veya art niyet taşımadığı vurgulandı. Ancak Beşiktaş, Galatasaray yönetimine, "tehdit ve kabadayılık" gibi dil kullanmaktan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Beşiktaş Futbol Kulübü, Milot Rashica'nın transferinin duyurulduğu video nedeniyle yaşanan tartışmalar hakkında açıklamada bulundu. Kulübün Galatasaray'a yönelik açıklamasında, videonun herhangi bir kötü niyet taşımadığı vurgulandı ve Galatasaray'a "tehdit dilinden uzak durma" çağrısı yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi:

"Dün Galatasaray camiasının, kulübümüze karşı yaptığı açıklama, gereksiz ve saygısız bir davranıştır. Milot Rashica'nın transferini duyurmak için hazırlanan videoda yer alan sahnenin, hiçbir şekilde kasıtlı bir ima veya kötü niyet içermediği açıktır. Ancak olayı farklı bir yöne çekmek amacıyla kullanılan kabadayı ve tehditkar ifadelere cevap vermemiz söz konusu değildir. 'ŞIMARIKLIKLARINIZI BİR KENARA BIRAKIN YOKSA...' Ülke sevgisi ve birlik beraberlik prensibimiz, futbol şovlarının ötesinde yer almaktadır. Galatasaray yönetiminin son zamanlardaki transfer hareketlerine yönelik şımardığı iddiasıyla yapılan açıklamalar, ciddiyetten uzak ve yakışıksızdır. Galatasaray Yönetimi'nin tehdit veya kabadayılık gibi dil kullanmaktan kaçınmasını son kez hatırlatıyoruz. Milli değerlerimize ve ülke menfaatlerine verdiğimiz değeri, her türlü futbol gösterisinden daha üstün tuttuğumuzu belirtmek isteriz. Bu konuda bizi geçemeyecek olanların ifadelerine dikkat etmeleri gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Olayın tarafları arasında yapılan görüşmelerde konu netleşmiş olmasına rağmen, popülist bir amaçla yapılan saygısız açıklamanın gerçek niyetini biliyoruz. Son dönemdeki transfer etkinlikleri ile hava attıkları gözlemlenen Galatasaray Yönetimi'ne iletmek istediğimiz son mesajımız, tehdit veya kabadayılık içeren ifadelerden uzak durmalarıdır. Tepki çeken bu tavrınızı ve kibirliliğinizi bir kenara bırakmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde, gelecekte bu tavrınıza uygun bir yanıtın verileceği konusunda sizi uyarmak istiyoruz."

HATIRLATMA

Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurduğu videoda, Galatasaray'a atıfta bulunulmuş ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Türkçe Olimpiyatları" etkinliğinden görüntüler kullanılmıştı.