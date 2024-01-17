Zeytinburnu’nda park halindeki araç alev aldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.