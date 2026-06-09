Öztürk, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda hazırlanan teklifte; şoförlerin yolculara ve diğer sürücülere karşı sergilediği agresif tavırlar, toplu taşıma araç filosunun yetersiz ve kalitesiz olması, hat ve otobüs sayısının ihtiyacı karşılamaması ile şoförlerin ücret ve çalışma koşullarındaki eksikliklerin gündeme taşındığını ifade etti.

Toplu taşımada yaşanan sorunların özellikle dar gelirli vatandaşları, öğrencileri, yaşlıları ve kadınları doğrudan etkilediğini belirten Öztürk, “Kalıcı ve gerçekçi çözümler ancak halkımızın doğrudan katılımıyla üretilebilir” dedi.

Komisyon toplantısı öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunan Öztürk, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Vatandaşların taleplerinin sürece önemli katkı sağlayacağını belirten Öztürk, toplu taşıma konusunda daha yaşanabilir bir İnegöl hedeflediklerini söyledi.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti Meclis Grubu olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Öztürk, İnegöl’ün gerçek sorunlarını gündeme taşımaya ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN