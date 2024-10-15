Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törenle yapıldı. 4’ü Trendyol Süper Lig, 7’si Trendyol 1. Lig’de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor

Silivrispor - Kayserispor

İstanbulspor - Kilis Belediyespor

Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar

Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi

İnegöl Kafkas SK - Hatayspor

52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor

Kuşadasıspor - Karaköprü Belediye Spor

Muş SK - İnegölspor

Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Elazığspor - 1923 Mustafa Kemal Paşa SK

Adanaspor - Çorlu Spor 1947

Edirnespor - Batman Petrol Spor

Osmaniyespor FK - Serik Belediyesor

Somaspor - Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşe Spor - Sebat Gençlik Spor

Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor

Alanya 1221 Futbol SK - Adıyaman FK

Kolibri Ağrı 1970 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı SF

Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne Spor

Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK

Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor

Bornova 1877 SY - Fethiyespor

Efeler 09 Spor FK - Adana 01 FK

23 Elazığ FK - Konyaspor

Belediye Derince Spor - Tire 2021 FK

Karşıyaka - Viranşehir Belediye Spor

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor

Fatsa Belediyespor - Karaman FK

Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor

Küçükçekmece Sinop SK - Erbaaspor

Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK

Bursa Nilüfer SK - Ankaragücü

Isparta 32 Spor - Pazarspor