Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray, konuk ettiği Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Eyüp Aydın’ın sol tarafta kullandığı kornerde altıpas çizgisi gerisinde Halil Dervişoğlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından auta gitti.

60. dakikada sağ kanattan Levent Özçiçek’in yaptığı ortada ceza sahası sol çaprazında sol ayağıyla topu önüne alan Mustafa Çeçenoğlu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla hakem Muhammet Ali Meteoğlu golden önce Levent Özçiçek’in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek, golü iptal etti.

77. dakikada Galatasaray yarı sahasının sağ tarafından Levent Özçiçek’in kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin gerisinde iyi yükselen Mulumba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

90+5. dakikada Gökdeniz Gürpüz’ün pasında ceza yayı sağ tarafından topa birlikte ceza sahasına giren Tete’nin içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde Vinicius’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 68), Sanchez (Nelsson dk. 61), Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş (Ali Yeşilyurt dk. 68), Ndombele, Eyüp Aydın (Efe Akman dk. 61), Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha (Gökdeniz Gürpüz dk. 87), Vinicius

Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Baran Demiroğlu, Hamza Yiğit Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Batuhan Yayıkcı (Mücahit Albayrak dk. 71), Emre Adıgüzel, Levent Ayçiçek (Aygün Özışıkyıldız dk. 83), Mehmet Özcan (Mulumba dk. 65), Foor, Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Djitte (Badji dk. 71)

Yedekler: Zafer Görgen, Erdem Çakaltarla, Mert Çelik

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Sanchez (dk. 6), Halil Dervişoğlu (dk. 36 pen.), Tete (dk. 40 pen.), Vinicius (dk. 90+5) (Galatasaray), Sergen Piçinciol (dk. 45+3), Mulumba (dk. 77) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Eyüp Aydın (Galatasaray), Mehmet Özcan, Akın Alkan (Bandırmaspor)