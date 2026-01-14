Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Balkan Bisiklet Birliği Kongresi, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek. Kongreye, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu başkanlık edecek. Türkiye'de ilk kez yapılacak organizasyona 12 ülke delegelerinin yanı sıra Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa da katılacak.

Türkiye'nin dışında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya ve Sırbistan'ın yer alacağı kongrede; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alınacak. Balkanlar'da bisiklet sporunun koordinasyonunu sağlayan temel yapı olan Balkan Bisiklet Birliği'nin uzun vadeli gelişim stratejileri ve sürdürülebilir şampiyona organizasyonları da gündemde yer alacak.

Balkan Bisiklet Birliği Kongresi ile ilgili konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, 'Balkan coğrafyasında bisiklet sporunun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, uluslararası standartlarla tam uyum sağlamak ve genç sporcuların gelişimine yönelik ortak programları artırmak temel önceliğimiz. İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bu toplantı, Balkan bisikletinin küresel bisiklet yönetimiyle daha güçlü bir entegrasyon içinde ilerlemesi açısından önemli bir adım olacak. Ayrıca dünya bisikletine yön veren en üst düzey iki kurumu olan UCI ve UEC başkanları ile bakanlığımızın, federasyonumuz yanında olması inanıyorum ki bizlere verilen güvenin en önemli göstergesi' diye konuştu.