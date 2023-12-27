Yeryüzünde gezinen canlı bir “tank” düşünün, işte biz ona Armadillo kertenkelesi diyoruz. Ejderhalara benzeyen ve akrabası olduğu düşünülen armadillo kertenkelesinin (armadillo kemerli kertenkele olarak da bilinir) burun delikleri küçük tüpler şeklinde oluşmuştur. Bu tüpler, Armadillo kertenkelelerinin yiyecek aramasına ve olası tehlikelerden haberdar olmasına yardımcı olur. Genelde yerde yaşayan armadillo kertenkeleleri, gündüzleri aktiftir ve birçok çeşit böceğin yanı sıra örümcekler ve diğer omurgasızlarla beslenir.

Armadillo kertenkelesinin başı oldukça dar bir yapıya sahiptir ve çok yavaş hareket eden bir hayvandır, ancak acil durumlarda ve tehlike altında hissettiklerinde bir anda hızlanabilirler.

Boyutu ve Üreme Alışkanlıkları

Vücut uzunluğu 38 ila 45 santimetre, kuyrukları 35 ila 38 santimetre uzunluğundadır ve arka bacakları ön bacaklarına göre biraz daha kısadır. Baş, gövde ve sopa benzeri kuyruklarının tamamı düzleşerek birçok yere rahatlıkla girebilmesini ve kendini savunabilmesini sağlar. Bu yüzden ona “Armadillo Kertenkelesi” deniyor.

Zırhlı Armadillo Kertenkelesi, yırtıcı hayvanların alt kısımlarına zarar vermemesi için vücudunun her yerinde korumaya sahiptir. Ayrıca kaçması gerektiği anda en küçük aralıklara bile rahatlıkla girebilir. Diğer bir korunma mekanizmaları da vücutlarının her yerindeki dikenli pullarıdır. Kuyrukları ve dikenleri de kendilerini savunmak için kullanılabilirler.

Armadillo Kertenkelesi, Afrika’nın güney ucundaki çöllerde bulunabilirler ve bu kertenkelelerin yavruları genelde yaz sonunda doğar. Tek seferde en fazla iki yavru kertenkele doğar ve gruplar halinde yaşamayı tercih ederler. Hepsi aynı kaya çatlağında bir arada yaşarlar. Kertenkeleler doğum yaptıklarında bebekleri normal şekilde canlı olarak doğarlar, ancak kırılmaları gereken ince ve zarımsı bir kabukları vardır.

Nesilleri Ne Durumda?

Armadillo Kertenkelesi insanlar ve birçok büyük yırtıcı hayvan tarafından sık sık avlanan bir türdür. Bu kertenkelelerin zırhlı derileri kendilerini birçok yırtıcıya karşı korumalarını sağlar.

Armadillo Kertenkelesi, kendisini koruması gereken çok sayıda düşmanı olmasına rağmen nesli tükenmekte olan bir tür değildir. Ayrıca günümüzde evcil hayvan olarak da beslenen ve özellikle de ilginç şekillerinden ötürü çok tercih edilen bir türdür.