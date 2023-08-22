Zulu Response, Web Interactive Solutions tarafından 2016. Ekim 1 tarihinde piyasaya sürülen, Strategy,Simülasyon,aksiyon oyunudur.Zulu Response sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zulu Response Sistem Gereksinimleri

Zulu Response sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zulu Response sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zulu Response Minimum Sistem Gereksinimleri

Zulu Response oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Dual Core 2.4 GHz

RAM:4 GB RAM

Ekran Kartı:NVidia GeForce GT 630 / Radeon HD 7660D

DX:Version 9.0c

İşletim Sistemi:Windows XP

Depolama Alanı:8 GB

NET:Broadband Internet connection

Zulu Response Önerilen Sistem Gereksinimleri

Zulu Response oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Quad Core i7-4820 or better

RAM:6 GB RAM

Ekran Kartı:GeForce GTX 760 / Radeon R9 270X

DX:Version 9.0c

İşletim Sistemi:Windows XP

Depolama Alanı:8 GB

NET:Broadband Internet connection

Zulu Response Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Web Interactive Solutions tarafından yayınlanan, Zulu Response oyununu indirebilmek için 8 GB depolama alanına sahip olmalısınız.