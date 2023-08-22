Zup! 2, Quiet River tarafından 2016. Aralık tarihinde piyasaya sürülen, Puzzle,Casual oyunudur.Zup! 2 sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Zup! 2 Sistem Gereksinimleri

Zup! 2 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zup! 2 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Zup! 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Zup! 2 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Celeron 1800 MHz

RAM:256 MB RAM

Ekran Kartı:Intel HD Graphics

DX:Version 9.0

İşletim Sistemi:Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10

Depolama Alanı:15 MB

Zup! 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Zup! 2 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i3

RAM:512 MB RAM

Ekran Kartı:Intel HD Graphics

DX:Version 9.0

İşletim Sistemi:Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10

Depolama Alanı:20 MB

Zup! 2 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Quiet River tarafından yayınlanan, Zup! 2 oyununu indirebilmek için 15 MB depolama alanına sahip olmalısınız.