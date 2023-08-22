Zup! 2, Quiet River tarafından 2016. Aralık tarihinde piyasaya sürülen, Puzzle,Casual oyunudur.Zup! 2 sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.
Zup! 2 Sistem Gereksinimleri
Zup! 2 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Zup! 2 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Zup! 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
Zup! 2 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Celeron 1800 MHz
- RAM:256 MB RAM
- Ekran Kartı:Intel HD Graphics
- DX:Version 9.0
- İşletim Sistemi:Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10
- Depolama Alanı:15 MB
Zup! 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
Zup! 2 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i3
- RAM:512 MB RAM
- Ekran Kartı:Intel HD Graphics
- DX:Version 9.0
- İşletim Sistemi:Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1, 10
- Depolama Alanı:20 MB
Zup! 2 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Quiet River tarafından yayınlanan, Zup! 2 oyununu indirebilmek için 15 MB depolama alanına sahip olmalısınız.