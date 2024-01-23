Birçok iş imkanın yanı sıra, güzel coğrafi konumu ve eşsiz lezzetleri ile, bünyesinde bulundurduğu insanları büyülemeyi başaran Adıyaman, bir çok dini ve tarihi sanat ve esere de, aynı zamanda ev sahipliği yapmaktadır.

Lezzetinden kimsenin vazgeçemediği çiğköftesi ile, herkesin gönlüne taht kurmuş olan Adıyaman, çeşitli lezzetleri de yöresinde ve mutfağında bulundurmaktadır.

Çok fazla kalabalık ve büyük bir il olmamasına rağmen Adıyaman, bünyesinde bulundurduğu insanları, hiçbir zaman pişman etmemiş bir ildir. Adıyaman ilimiz, sevilen ve görülmesi gereken illerimiz arasında yer almaktadır.

Adıyaman plaka kodu 02 dir.