İnegöl sanayisinde çok sayıda iş yerinin kış aylarında ısınma konusunda sorun yaşadığını belirten Altuntepe, doğalgaz bağlantısı bulunmayan işletmelerde elektrikli ısıtıcıların da yeterli ve güvenli bir çözüm olmadığını savundu.

“ESNAF SOBAYI YAKARKEN KAPIYI KİLİTLİYOR”

Esnafın soba yakarken dahi ceza endişesi yaşadığını dile getiren Altuntepe, yaşanan sıkıntıyı dikkat çeken sözlerle anlattı.

Altuntepe, “Bizim esnafımız şu an kapısını içeriden kilitlemek suretiyle sobasını yakıyor. Bir taraftan ‘Zabıta mı gelir, Çevre Şehircilik’ten mi gelirler?’ diye düşünüyor. Yatar makinede, bıçkıda, tehlikeli makinelerde çalışırken bir taraftan da kapıyı düşünüyor. ‘Biri gelip ceza mı kesecek?’ diye endişelenirken resmen parmağını kesiyor. Nasıl üretim yapsın?” dedi.

KIŞ ÖNCESİ YAKACAK ALARMI

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yakacak konusunda yaşanan sorunun daha da büyüyeceğini ifade eden Altuntepe, mevcut mevzuatın esnaf açısından ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

İş yerlerinde odun, sunta, MDF ve benzeri atıkların yakılmasına ilişkin yasaklara dikkat çeken Altuntepe, çevreye zarar veren malzemelerin yakılmasını kesinlikle savunmadıklarını belirtti.

Altuntepe, “Biz kesinlikle çevreye zarar verecek malzemelerin yakılmasından yana değiliz” ifadelerini kullandı.

HAYVAN PAZARI BÖLGESİNDE DOĞALGAZ SORUNU

Özellikle Hayvan Pazarı bölgesinde, 1. ve 10. sokaklar arasında çok sayıda sanayi işletmesinin doğalgaz bağlantısı konusunda sorun yaşadığını belirten Altuntepe, bölgedeki yapıların eski olması nedeniyle doğalgaz bağlantısının yapılamadığını aktardı.

Altuntepe, “Doğalgaz şirketine başvuru yapıldığında, binaların 60-70 yıllık olması nedeniyle ‘Bu bina doğalgaz bağlanmasına uygun değil’ şeklinde sonuç çıkıyor. Bize de ‘Elektrikli sobayla iş yerlerinizi ısıtın’ deniliyor” diye konuştu.

“ELEKTRİKLİ SOBA ÇÖZÜM DEĞİL”

Elektrikli ısıtıcıların sanayi iş yerleri için güvenli ve yeterli bir çözüm olmadığını savunan Altuntepe, eski binaların elektrik tesisatlarının da yüksek yükte çalışacak ısıtıcılar için uygun olmadığını söyledi.

Altuntepe, “Yıllardır bu sanayinin içinde bulunan biri olarak bu iş yerlerinin elektrikli sobayla ısıtılabileceğine inanmıyorum. Fiziki yapıları buna uygun değil. Binaların ve iş yerlerimizin elektrik tesisatları da buna uygun değil. Allah muhafaza bütün sanayiyi yakarız. Üstelik iş yerlerimiz birinci derece tehlikeli bölgede yer alıyor” dedi.

KURUMLARLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sorunun çözümü için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Altuntepe, konuyu Bursa İl Müdürlüğü ve milletvekilleri nezdinde de gündeme taşıdığını ifade etti.

Altuntepe, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gittim, bölge milletvekilleriyle görüştüm, genel merkez düzeyinde süreçleri takip ettim ve gerekli yerlere yazılarımızı yazdık. Burada ciddi bir mağduriyet var” dedi.

“KANUN MADDESİNDEN ODUN ÇIKARILMALI”

Altuntepe’nin en dikkat çekici çağrısı ise odunun, çevreye zarar veren sunta ve MDF gibi atık malzemelerden ayrı değerlendirilmesi yönünde oldu.

Kanun koyuculara seslenen Altuntepe, “Kanun maddesinden odun çıkarılmalı. Odun, sunta ve MDF gibi çevreye zarar veren atıklarla aynı şekilde değerlendirilmemeli. İnsanlar bu sobayı yakmak zorunda. Diğer malzemelerin çıkarılmasıyla ilgili bir talebimiz yok. Bu şehrin havasının kirlenmesini biz de istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“CEZALARA DA DUR DENİLSİN”

Sanayi esnafına uygulanan cezaların da yeniden değerlendirilmesini isteyen Altuntepe, kış ayları gelmeden çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Altuntepe, “Bu insanlar nasıl ısınacak, nasıl üretim yapacak? Ciddi miktarlarda cezalar kesiliyor. Bu cezalara da bir taraftan dur denmesini istiyorum. İnşallah bir çözüm yolu bulunur” dedi.