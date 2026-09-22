İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaya ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Taban yaptığı paylaşımda, Kemalpaşa Mahallesi Ardıç Sokak ile Umutlu Sokak kesişiminde kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve yıkım işlemine başlandığını açıkladı.



ÇIKMAZ YOL ULAŞIMA AÇILACAK

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında daha önce çıkmaz durumda bulunan yolun açılması hedefleniyor. Böylece bölgedeki ulaşımın daha düzenli ve kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.



Başkan Taban paylaşımında, “Ardıç Sokak ile Umutlu Sokak kesişiminde kamulaştırma çalışmalarımızı tamamlayarak yıkıma başladık. Daha önce çıkmaz olan yolu açarak ulaşımı daha düzenli ve kesintisiz hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.



BÖLGEDE ULAŞIM RAHATLAYACAK

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun bağlantısının sağlanmasıyla birlikte Kemalpaşa Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması bekleniyor. Çalışmanın özellikle Ardıç Sokak ve Umutlu Sokak çevresindeki araç trafiğine alternatif bir güzergâh oluşturması hedefleniyor.