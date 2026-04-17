Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-mart döneminde otomobil satışları 210 bin 688 adet seviyesinde kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,86’lık bir düşüşe işaret etti. Yüksek araç fiyatları, artan finansman maliyetleri ve jeopolitik gelişmeler, satışlardaki gerilemede etkili oldu.

“İKİNCİ EL” YÜKSELİYOR

Ancak TÜİK tarafından açıklanan “Motorlu Kara Taşıtları” verileri, otomobilde talebin ikinci el piyasaya kaydığını gösterdi. Geçen yıl ocak-mart döneminde 1 milyon 627 bin 400 olan ikinci el otomobil satış adedi bu yılın aynı döneminde 1 milyon 736 bin 89 adede çıktı. Böylece ikinci el pazarda ilk çeyrekte yüzde 6,67 oranında yükseliş yaşandı.

SAVAŞTA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bir başka dikkat çeken gelişme ise mart satışlarında yaşandı. Orta Doğu'daki savaşın damga vurduğu mart ayında ikinci el piyasada 597 bin 104 adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında satışlar 555 bin 3 adet ve Şubat 2026'ta da556 bin 805 adet olarak gerçekleşmişti.

TALEP İKİNCİ ELE KAYDI

Sektör temsilcileri, sıfır araç pazarında bir daralma yaşadığını ancak piyasada otomobil talebinin devam ettiğini belirterek, “Rakamlar, talebin ikinci el piyasaya kaydığını gösteriyor. Çünkü mart ayında bile savaş belirsizliğine rağmen ikinci elde hacim hem önceki aya göre hem de geçem yılın aynı ayına göre artış gösterdi” görüşünü aktarıyor.

FİYAT AVANTAJI SUNUYOR

Görüşünü aldığımız bir galerici esnafı, ikinci el pazarda fiyat bakımından çok daha fazla seçeneklerin olduğunu belirterek, “Faizlerde yaşanan yükseliş de alım gücünü etkileyince, daha pahalı olan sıfır araçlara ilgi azalıyor. Bu durumun gelecek aylarda da devam etmesi muhtemel görünüyor” diye konuştu.

ORTALAMA ARAÇ 1,16 MİLYON TL

Bu arada BETAM tarafından açıklanan son rapora göre şubat ayında ikinci elde ortalama satılık otomobil fiyatı 1 milyon 159 bin TL oldu. Raporda, ortalama fiyatların 2004-2008 model bandında 489 bin 614 TL, 2009-2013 model bandında 811 bin 23 TL ve 2014-2018 model bandında ise 1 milyon 246 bin TL olduğu da belirtilmişti.