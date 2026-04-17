Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yetiştirilen erkenci kiraz türleri, kuzey yarımkürede hasadı yapılan ilk kiraz olma özelliğiyle hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda stratejik bir konuma sahip.

Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte üreticiler, sezonun ilk kirazını piyasaya sunabilmek için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Bu yılın ilk hasadını gerçekleştiren üretici Yusuf Bakan, topladığı kirazı düzenlenen açık artırmada kilogramı 6 bin TL’den tüccar Mesut Altıok’a satarak sezonu yüksek bir fiyatla açtı.

Düzenlenen açık arttırmada konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz, "2026 yılının kuzey yarımkürenin ilk kirazı Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy, Sancaklı Uzunçınar, Karaoğlan mahallelerimizde üretilmektedir. Çiftçilerimizin emeklerine sağlık" dedi.

Rekoltenin bu yıl yüksek beklendiğini belirten Manisa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, "Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadını gerçekleştirmiş oluyoruz. İlçemiz ve ülkemiz adına bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Sezonumuz iyi gidiyor. Rekolteyi yüksek bekliyoruz. Geçen sene don felaketi dolayısıyla yaşadığımız olumsuzlukları bu yıl beklemiyoruz" diye konuştu.

Pazarda açık arttırmayla kilogramı 6 bin TL’den yaklaşık 5 kilogram kiraz alan kiraz tüccarı Mesut Altıok, "Geçen sene don felaketinden dolayı üreticilerimiz mağdur olmuştu. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğundan dolayı kazancın iyi olacağını düşünüyoruz. 6 bin TL’ye satın aldım ama önemli değil. Çiftçilerimiz mutlu olsun. Kirazı çıkartmak kolay değil" ifadelerini kullandı.