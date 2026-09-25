Üç şirketin devir işlemlerinin, gerekli izinlerin alınmasının ardından kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 17 Eylül'de duyurulan görüşmelerde ilerleme sağlandığını bildirdi. Bu kapsamda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devirleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gerekli izin ve onay başvuruları yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamada, ilgili kurumlardan onayların alınmasının ardından devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan, Katılımevim paylarına yönelik yürütülen soruşturma da devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı. Gürlek, soruşturmanın yatırımcıların haklarının korunması, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve sorumluların belirlenmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurtdışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti. Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.