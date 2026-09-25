Türkiye’nin önde gelen kahve zincirlerinden EspressoLab’da dikkat çeken bir satış süreci başladı. CNCE Arabia’nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mir Grubu, markanın sahibi Eslap’ın yüzde 70 hissesini satın almak için anlaşmaya vardı. Satışın finansal detayları ise açıklanmadı.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN ONAYI BEKLENİYOR

Anlaşmaya göre, Eslab'ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirkette %30'luk bir paya sahip olmaya devam edecek. İşlemin tamamlanması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilgili düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.

21 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2014 yılında kurulan Espresso Lab 21 ülkede hizmet veriyor. Kahve zinciri, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Katar, Almanya, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Portekiz, Irak, Libya, Lübnan, Kosova, Kuveyt, Filistin, Kırgızistan, Kazakistan, Congo Cumhuriyeti, Bahreyn, Bali'de 400’den fazla şubesi bulunuyor.

BORSAYA GİRİŞ SONRASI ULUSLARARASI İLK SATIN ALMA

Mair Group'un gerçekleştirdiği bu işlem, grubun 2024 sonunda Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası satın alma olarak açıklandı.