Ukrayna-Rusya Krizi’nin ardından Karadeniz’de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı Türkiye-Romanya-Bulgaristan işbirliğinde organize edilen görev gücünün hareket emri düzenlenen törenle 3 ülkenin deniz kuvvetleri komutanları tarafından imzalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Bu tarihi adım, Karadeniz’in güvenliğine yönelik ortak kararlılığımızın ve iş birliğimizin somut bir göstergesidir. Bu görev grubu, sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak. Aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve iş birliğini de güçlendirecektir” dedi.

Karadeniz’i Barış Denizi yapmaya yönelik düzenlenen ortak harekat planı Karadeniz Karşı Mayın Tedbirleri Görev Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası 11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer ülkelerin bakanlarının katılımıyla imzalanmış ardından ülkemizin iç hukuk onay süreci 4 Nisan 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmişti.

1 temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Sarıyer Kalender Kasrı’nda bugün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait’in katılımıyla görev emri imza töreni düzenlendi.

Törende Karadeniz’de sürüklenen mayınları, tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için ileri teknolojilerden ve ortak istihbarattan en yüksek profesyonellik ve verimlilik standartlarıyla, müşterek tatbikatlar, eğitim programları ile Karadeniz’de bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü zorluğa birlikte hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek için kurulan görev gücü, atılan imzaların ardından resmi olarak görevine başladı.

İlk komuta Türkiye’de

2 Temmuz’da görevine başlayacak görev gücünün ilk komutası Türkiye tarafından yapılacak. 6 ay sürecek ve 13 Kasım’da sonra erecek ilk komutanın ardından görev gücüne sırayla Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri komuta edecek. Türkiye düzenlenen harekata, Görev Birliği Komutanı ve Karargâhı, 1 Akaryakıt İkmal Gemisi (Komuta Kontrol Gemisi), 1 Mayın Avlama Gemisi ile katılırken Bulgaristan, Görev Grubu ve Görev Birliği karargahlarında görev yapmak üzere toplam 3 personel, 1 Mayın Avlama Gemisi, Romanya ise Görev Grubu ve Görev Birliği karargâhlarında görev yapmak üzere toplam 2 personel,1 Mayın Tarama Gemisi ve 1 EOD Timi ile destek verecek.

“Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliği güçlenecek”

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak, sularımızda barışın güvenliği ve istikrarını sağlanması için her zaman birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ‘’Bugün burada Karadeniz’de sürüklenen mayınların etkisiz hale getirilmesi amacıyla oluşturulan 3 uluslu görev grubunun hareket konseptini ve daimi harekat düzenini imzalamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu tarihi adım, Karadeniz’in güvenliğine yönelik ortak kararlılığımızın ve iş birliğimizin somut bir göstergesidir. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak, sularımızda barışın güvenliği ve istikrarını sağlanması için her zaman birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev grubu, sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak. Aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve iş birliğini de güçlendirecektir. Karadeniz’in stratejik öneminin ve deniz yollarının güvenliğinin bilincinde olarak, bu görev grubunun başarısının sadece kendi ülkelerimiz için değil, tüm bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını bilincindeyiz. Bu nedenle grubumuzun etkin ve koordineli çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kaynakları seferber edeceğiz. Bugün burada imzalanan harekat konsepti ve devamlı harekat emri, Karadeniz‘deki mayın tehdidine daha hızlı daha etkin ve daha güvenli bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacaktır. Bu ortak çabanın Karadeniz’in güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayacağına ve gelecekteki iş birliklerimizin temelini oluşturacağına inanıyorum” dedi.

“Girişimimizin stratejik önemi göz ardı edilemez”

Denizde sürüklenen mayınlar, deniz emniyeti ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Mihai Panait, “Mutabakat muhtıramız, MCM BLACK SEA’ye yönelik açık ve etkili bir operasyonel yapının ana hatlarını çizmektedirler. Her altı ayda bir dönüşümlü komuta ve her bir rotasyonda iki planlı faal görevlendirilmeyle, sürekli dikkatli ve hazırlıklı bulunmamızı sağlayan sağlam bir çerçeve oluşturduk. Bu yapı sadece kolektif operasyonel yeteneklerimizi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Möntrö Boğazlar Sözleşmesi’ne bağlı kalarak deniz kıyısındaki 3 NATO devletinin seyir özgürlüğünün sağlamak için seferber edilmesini zorunlu kılan bölgemizdeki çatışmayı da ele almaktadır. 3 devletin birliğini ve uluslararası düzene ve deniz hukukuna dayalı değerlerin paylaşımını göstermektedir. Girişimimizin stratejik önemi göz ardı edilemez. Denizde sürüklenen mayınlar, deniz emniyeti ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Birlikte çalışarak; istihbarat, kaynak ve uzmanlığımızı paylaşarak bu tehdide etkili bir şekilde karşı koyabilir ve bölgemizin refahı ve güvenliği için gerekli olan seyir özgürlüğünü koruyabiliriz” diye konuştu.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Karadeniz’de güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan haliyle devam etmesini sağlayacaklarını söyleyen Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kiril Yordanov Mihaylov, “Türkiye, Romanya ve Bulgaristan olarak güçlerimizi birleştirip bu tehditin karşısında olmaya devam edeceğiz. Karadeniz’de güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan haliyle devam etmesini sağlayacağız. Birlikte daha güçlüyüz ve daha iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz” dedi.