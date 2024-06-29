8 ülkeden 450 kişinin katılacağı Kocaeli 1. Uluslararası Halkoyunları Balkan Festivali 2 Temmuz’da başlıyor. Folklor gösterileri, 4 Temmuz Perşembe günü Anıtpark’ta sahnelenecek.

Kocaeli 1. Uluslararası Halkoyunları Balkan Festivali, Gölcük Anıtpark’ta Balkan rüzgarı estirecek. Rumeli, Trakya ve Balkan derneklerinin işbirliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi destekleri ile 2-8 Temmuz tarihlerinde Kocaeli 1. Uluslararası Halkoyunları Balkan Festivali düzenlenecek. Düzenlenecek festival kapsamında 8 ülkeden bir araya gelecek 450 kişilik halk oyunu ekipleri, 4 Temmuz Perşembe günü Gölcük Anıtpark’ta halk oyunları gösterisi düzenleyecek. Saat 19.00’da başlayacak gösterilerde Balkan kültürünün güzellikleri Gölcük’e taşınacak. Festival; Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki kardeşliği canlı tutmak, Balkanların dört bir yanından farklı folklor ve ulusal sanat gruplarını Kocaeli’nde ve festivalde bir araya getirmek, misafirlere, Kocaeli ve Gölcük’ün kültür değerleri, doğa güzelliklerini görme imkanı sağlamak amacıyla düzenlenecek. Festivalde danslar, müzik ve ulusal kostümler aracılığıyla Balkan kültürleri tanıtılacak.

Festival günü Gölcük Belediyesi önünde toplanacak STK ve guruplar, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte kortej eşliğinde Anıtpark meydanına doğru yürüyecek. Renkli görüntülere sahne olacak yürüyüşün ardından, yöresel kıyafetlerle folklor gösterisi ile Rumeli, Trakya ve Balkan kültürlerinin zenginlikleri Gölcüklüler’e tanıtılacak.