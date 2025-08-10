Altın piyasasında güncel fiyatlar sabah saatlerinde netleşti. Saat 10.15 itibarıyla gram altın 4.409,66 liradan alınırken 4.461,35 liradan satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 4.030,96 lira, satış fiyatı ise 4.240,61 lira seviyesinde. 14 ayar altın 2.421,82 liradan alınıp 3.391,21 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 7.224 liradan alınırken 7.277 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın 7.073 lira alış ve 7.126 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın 14.448 liradan alıcı bulurken satış fiyatı 14.555 lira olarak belirlendi. Tam altın 28.807 liradan alınıp 28.977 liradan satılıyor.
Has altın 4.431,82 lira alış, 4.448,01 lira satış fiyatıyla listede yer alıyor. Ata altın 29.250 liradan alınırken 29.688 liradan satılıyor. Ata 5’li ise 146.915 lira alış ve 148.391 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.