Herkesin tanıdığı Bezos kardeşler 10 bin dolarlık yatırım sayesinde milyarder oldu. Dünyanın ikinci zengini olarak bilinen Jeff Bezos’un arkasında duran Christina ve Mark Bezos , abileri Jeff sayesinde 10 bin doları hisseye yatırarak %10.249.900 milyon ile zengin oldular.

10 bin dolarla nasıl zengin oldular?

Jeff Bezos 1994 senesinde Amazon’u kurmak için bir başlangıç yaptı. İhtiyacı olan 1 milyon için yatırımcılar ve ailesinden oluşan bir toplantı yaptı. Kişi başına 50 bin dolar istedi.

Jeff Bezos yatırımın riskini ise şu şekilde anlattı “internet hızlı büyüdüğü için site açma her sene %2 bin 300 artış yaşıyor. Riskli bir yatırım ve verdiğiniz paraları geri alamayabilirsiniz. Belki de çok fazlasını alabilirsiniz.” 60 kişiden sadece 20 kişi Jeff Bezons’a inandı. İçlerinden 2 kişi ise kardeşleri Christina ve Mark’tı. Kardeşler Amazon’da 30 bin hisseyi 10’ar bin dolarla aldılar ve abileri sayesinde zengin oldular.