Yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan kaybın tarif edilemez bir acı olduğunu belirterek, şehit olan orman emekçilerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan gelişmenin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında duygulanan Bakan Yumaklı, gözleri dolu şekilde ve sesi titreyerek bilgi verdi. Yangının bir anda yön değiştirdiğini belirten Yumaklı, toplamda 24 kişinin alevlerin arasında kaldığını söyledi. Bunlardan 14’ünün çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu, sağlık durumlarının ciddi olmadığını aktardı. Ancak 5 orman işçisi ile 5 AKUT görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan, yaşamını yitiren tüm çalışanlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.